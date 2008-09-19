«Візз Ейр» отримав українську ліцензію на міжнародні польоти

Компанія «Візз Ейр Україна» - low-cost-перевізник – одержала ліцензію української авіаційної влади на виконання міжнародних польотів.

Про це УНІАН повідомила генеральний директор «Візз Ейр Україна» Наталія КАЗМЕР.

За її словами, для виконання польотів компанії необхідно одержати відповідні дозволи влади зарубіжних країн. «Ми плануємо почати міжнародні польоти, щойно одержимо всі дозволи з обох сторін - як української, так і зарубіжної. Минулого тижня компанія "Візз Ейр Україна" одержала ліцензію на міжнародні польоти від українських державних органів, і тепер ми працюємо над відповідними дозволами на окремі маршрути», - відзначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня авіакомпанія «Візз Ейр Україна» - почала здійснювати внутрішні авіарейси по Україні: 4 рейси на тиждень за маршрутами Київ-Львів і Київ-Одеса, по 10 рейсів на тиждень за маршрутами Київ-Сімферополь і Львів-Сімферополь. Середня вартість квитка - близько 30-50 доларів, найдешевший авіаквиток з урахуванням усіх зборів коштує 79 грн.

З 15 вересня «Візз Ейр Україна» планувала запустити три міжнародні рейси - до Лондона (Велика Британія), Дортмунд (Німеччина), Мілан (Італія). Планувалося, що вартість квитка на рейси до Лондона буде від 299 грн. в один бік, з урахуванням зборів, до Дортмунд і Мілана - від 199 грн. в один бік.

Авіакомпанія «Візз Ейр Україна» - українське відділення угорської компанії Wizz Air, яка є або low-cost, або низькобюджетним перевізником. У червні 2008 р. «Візз Ейр Україна» одержала сертифікат експлуатанта від Державіаадміністрації. Компанія має намір відкрити, щонайменше , 4 бази в Україні впродовж наступних п`яти років і розмістити на них не менш як 14 літаків, компанія використовуватиме понад 500 маршрутів з певними пунктами. У 2009 році авіакомпанія планує перевезти більш як 1 мільйона пасажирів і найняти близько 200 співробітників в Україні, а до липня 2011 року - збільшити кількість пасажирів до 5 мільйонів.