ДТП в Криму: травмовано 4 москвичів, зокрема дитину

Четверо жителів Москви (Росія), серед яких маленька дитина, одержали травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Бахчисарайському районі Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління ДАІ, аварія сталася напередодні увечері на автодорозі Бахчисарай-Орловка.

Водій автомобіль Renault Clio не впорався з управлінням, внаслідок чого машина виїхала за межі проїжджої частини і врізалась у дерево. У ДТП травмовано 25-річного водія і трьох пасажирів Renault: жінки (1940 і 1974 років народження) і хлопчик (2007 року народження). За даними кримського Главку МНС, постраждалих госпіталізовано до Бахчисарайської центральної райлікарні.

Крім того, 18 вересня в Бахчисарайському районі Криму, на автодорозі Бахчисарай-Орловка, сталася ще одна аварія за участю автомобіля Renault. Автомобіль Renault Megane виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в зустрічний автобус«ПАЗ». Водій легковика (севастополець, 1965 року народження) загинув.