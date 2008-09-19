Російський фондовий ринок поставив рекорд зростання
17:32, 19 вересня 2008Суспільство
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Рекордні падіння вже минули?
Російський фондовий ринок сьогодні закрився рекордним зростанням, повідомляють сайті провідних російських бірж.
Індекс ММВБ на 17.45 мск зріс на 28,69% - до 1098,95 пункта.
Індекс ММВБ на 18.00 мск піднявся на 22,39% - до 1295,91 пункта.
Як повідомляв УНІАН, фондові біржі ММВБ і РТС сьогодні неодноразово оголошували про призупинення торгів через значне зростання індексів.
Востаннє торги було призупинено до 17.15 мск за розпорядженням Федеральної служби РФ з питань фінансових ринків.
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