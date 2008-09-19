Російський фондовий ринок поставив рекорд зростання

Російський фондовий ринок сьогодні закрився рекордним зростанням, повідомляють сайті провідних російських бірж.

Індекс ММВБ на 17.45 мск зріс на 28,69% - до 1098,95 пункта.

Індекс ММВБ на 18.00 мск піднявся на 22,39% - до 1295,91 пункта.

Як повідомляв УНІАН, фондові біржі ММВБ і РТС сьогодні неодноразово оголошували про призупинення торгів через значне зростання індексів.

Востаннє торги було призупинено до 17.15 мск за розпорядженням Федеральної служби РФ з питань фінансових ринків.