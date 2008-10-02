Дубина сподівається, що ціна на газ для України не перевищить 300 доларів
22:11, 02 жовтня 2008Суспільство
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Про це він повідомив журналістам
Глава НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА сподівається, що ціна на природний газ для України в 2009 році не вийде за межі 250-300 доларів за 1 тисячу кубометрів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ДУБИНА повідомив журналістам у Москві після закінчення двосторонніх російсько-українських переговорів.
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