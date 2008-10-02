Дубина сподівається, що ціна на газ для України не перевищить 300 доларів

Глава НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА сподівається, що ціна на природний газ для України в 2009 році не вийде за межі 250-300 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ДУБИНА повідомив журналістам у Москві після закінчення двосторонніх російсько-українських переговорів.