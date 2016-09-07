ЗСУ проводять навчальні збори резерву (фоторепортаж)

"Протягом вересня 2016 року до них залучать 9 бригад всіх оперативних командувань в 5 областях. Буде задіяно понад 8 000 військовослужбовців оперативного резерву, 10% з яких – офіцери. Збори пройдуть у два етапи: перший – 3-15 вересня, другий – 12-24 вересня", - повідомив Генштаб.

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Збори повинні завершитися бригадними тактичними навчаннями з бойовою стрільбою, в яких візьмуть участь змішані підрозділи з діючих військовослужбовців та резервістів.

Головна мета навчань - відпрацювання механізму оперативного доукомплектування частин і з'єднань силами оперативного резерву у випадку відкритої агресії.

В даний час в Україні близько 85 тис. резервістів. Це військові, які вже відслужили рік по мобілізації, брали участь в АТО, і тепер їх запрошують на військові збори для підтримки рівня професійної підготовки і підвищення бойової виучки. За попереднім опитуванням серед резервістів, 80% готові в будь-який момент стати на захист Батьківщини і прибути за викликом у військові частини.