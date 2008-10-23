НБУ порахував відтік коштів з банківських депозитів

Відтік грошових коштів з банківських депозитних рахунків у жовтні 2008 р. склав 16,9 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови Національного банку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

За його словами, в цілому на банківських депозитних рахунках на 21 жовтня 2008 р. знаходилося 321,5 млрд. грн. «Це депозити населення та суб`єктів господарювання», - зазначив він.

В.ЛИТВИЦЬКИЙ пов`язує тенденцію відтоку коштів з панікою на фінансовому ринку.