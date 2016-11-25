Сина Джемілєва випустили із російської колонії на волю - адвокат
Хайсера випустили із Астраханської колонії №10.
Сина лідера кримських татар Мустафи Джемілєва - Хайсера випустили з Астраханської колонії на свободу.
Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов у Twitter.
Читайте такожУкраїна може передати Росії людей, яких там незаконно обвинувачують - Чубаров
"Хайсер на волі!", - написав адвокат, розмістивши фотографію Хайсера і його родичів біля входу в Астраханську колонію №10.
Хайсер на свободе! pic.twitter.com/i6moA1LDAc— Николай Полозов (@nikolai_polozov) 25 ноября 2016 г.
Як повідомляв УНІАН, 24 листопада судова колегія у адміністративних справах Астраханського обласного суду РФ скасувала рішення про встановлення адміністративного нагляду щодо Хайсера Джемілєва. Строк відбування покарання Джемілєва закінчувався 26 листопада, однак, за російським законодавством він мав бути звільнений в останній робочий день перед завершенням строку, тобто в п'ятницю, 25 листопада.
У 2013 році Джемілєва було визнано винним у вбивстві з необережності знайомого своєї сім'ї Февзі Едемова з батьківської рушниці. Після окупації Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати справу заново. Хайсера вивезли з Сімферопольського СІЗО в Краснодарський край РФ.
Верховний суд РФ скоротив на півтора року термін ув'язнення до 5 років, визначений Краснодарським крайовим судом для Джемілєва. При цьому Дніпровський райсуд Києва у квітні 2015 року визначив йому міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі.
Джемілєв відбував покарання в Астраханській колонії №10.