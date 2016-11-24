Сина Джемілєва випустять з РФ, російський суд визнав його громадянином України – адвокат

Сина Мустафи Джемілєва Хайсера російський суд визнав громадянином України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Хайсера Микола Полозов.

У зв’язку із таким рішенням суду, Хайсера Джемілєва випустять із Росії.

"Рішення про встановлення адміністративного нагляду щодо Хайсера Джемилова скасовано. Ключовий аргумент - визнання його органами Російської Федерації громадянином України без будь-яких обмовок", - написав він.

Читайте такожАдвокат сина Джемілєва побоюється провокації під час його звільнення

Полозов також відзначив, що фраза в апеляційному визначенні: "після відбуття покарання Джемілєв Х.М. не має законних підстав для перебування на території Російської Федерації і підлягає вибуття на територію іноземної держави", вселяє стриманий оптимізм.

Нагадаємо, у 2013 році Хайсера Джемілєва визнали винним у вбивстві з необережності знайомого родини Февзі Едемова з батьківської рушниці.

Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили поновити розслідування його справи. Хайсера вивезли із сімферопольського СІЗО в Краснодарський край Росії.

Верховний суд Російської Федерації скоротив на півтора року термін ув'язнення в 5 років, визначений Краснодарським крайовим судом для Хайсера Джемілєва.

При цьому Дніпровський суд Києва у квітні 2015 року визначив йому міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Хайсер Джемілєв відбуває покарання в Астраханській колонії №10.