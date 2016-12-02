Луценко анонсує на початку наступного року передачу в суд справи щодо Єфремова

Про це він повідомив у програмі "Право на владу" на телеканалі «1+1».

«Можу сказати, що Єфремов, який підозрюється у зазіханні на територіальну цілісність.. справа піде в суд на початку наступного року і я впевнений, що суд дасть справедливу оцінку тому, хто відчинив двері війни. Це для мене також дуже серйозна справа.. ближче тижня йому нададуть матеріали для ознайомлення, відразу після закінчення (ознайомлення - УНІАН) матеріали підуть в суд», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 30 липня Єфремова затримали в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

1 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення заарештувати екс-депутата на 2 місяці без права внесення застави. 27 вересня Печерський суд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб. 24 листопада Печерський районний суд ще раз подовжив йому термін тримання під вартою на 60 діб, до 22 січня 2017 року.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, у причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».