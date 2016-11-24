Суд залишив Єфремова під вартою до 22 січня

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання з розгляду клопотання прокуратури щодо подовження терміну тримання Єфремова під вартою тривало з 19 листопада.

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Сьогодні ввечері Єфремов несподівано відмовився від послуг своїх трьох адвокатів. Після цього в залі суду з’явився адвокат Валентин Рибін, відомий тим, що захищав російських диверсантів Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Згодом суддя пішов до нарадчої кімнати, звідки вийшов через 30 хвилин і озвучив дане рішення.

Нагадаємо, що термін попереднього тримання під вартою Єфремова спливав о 0:00 25 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня Єфремова затримали в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував його на 2 місяці без права внесення застави.

27 вересня Печерський райсуд подовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб, до 24 листопада.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій із метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».