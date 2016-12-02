Євробачення-2017 в Україні: визначено дати півфіналів та фіналу
Півфінали пісенного конкурсу «Євробачення-2017», який відбудеться в Києві, заплановані на 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.
Про це повідомляється на офіційному сайті Національної телекомпанії України.
Також у НТКУ інформують, що керівників телекомпанії Олександра Харебіна й Вікторію Романову офіційно призначено виконавчими продюсерами «Євробачення-2017». Також частиною основної команди став Стюарт Барлоу, який уже 5 років займається пісенним конкурсом і буде шоу-продюсером «Євробачення» у 2017-му.
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Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017" після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі у 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.
9 вересня стало відомо, що переможцем відбору міста-господаря пісенного конкурсу "Євробачення-2017" став Київ.
Головна сцена Євробачення-2017 буде облаштована у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).