Військові навчання "Сі Бриз-2017": Україна та США розпочали узгодження деталей

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«За підсумками триденної роботи сформовано задум проведення майбутнього навчання, попередньо визначено склад компонентів і систему управління маневрами. Крім того, обговорено аспекти логістичного забезпечення і взаємодії з засобами масової інформації, окреслено полігони для виконання бойових вправ і злагодження сил», – йдеться в повідомленні.

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Після повернення до своїх країн військові моряки узгодять сплановані на початковій конференції позиції з національним керівництвом.

«Останнє, своєю чергою, дасть змогу під час подальших конференцій скласти детальний план українсько-американського з запрошенням інших країн навчання «Сі Бриз-2017», – додається в повідомленні.

Робочу групу ВМС США під час конференції очолював капітан 2 рангу Кен Енглі. Також у заході взяли участь представники Грузії, Польщі, Азербайджану, Нідерландів, Румунії, Канади, Великої Британії, Болгарії, Молдови та Туреччини.

«Навчання «Сі Бриз-2017» поєднуватиме теоретичний та практичний курси процесу планування та проведення операції за стандартами НАТО, курс лідерства, курс із надання медичної допомоги в бойових умовах», – повідомила прес-служба Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року українська та американська сторони обговорили концепцію проведення навчань «Сі Бриз-2017», а також погодили час і місце їх проведення.