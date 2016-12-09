1+1 медіа отримала рекордні 15 нагород премії "Телетріумф 2016"

8 грудня 2016 року традиційно відбулася церемонія нагородження найпрестижнішої телевізійної премії країни – «Телетріумф». Цього року група 1+1 медіа здобула 15 нагород у різних номінаціях.

Свою сьому статуетку отримала ведуча «ТСН. Тиждень» Алла Мазур, здобувши перемогу в номінації «Ведуча інформаційно-аналітичної програми». Окрім того, «ТСН. Тиждень» став найкращою інформаційною програмою.

Свій перший «Телетріумф» отримав ведучий програми «Світ навиворіт» Дмитро Комаров у номінації «Ведучий розважальної програми».

Найкращою програмою для дітей було обрано «Це наше і це твоє. Очима дітей» каналу ПЛЮСПЛЮС.

Вокальне шоу «Голос країни» було визнано кращим у номінації «Форматне талант-шоу», а Вікторія Лєзіна, Володимир Завадюк, Ганна Аксютенко і Руслан Квінта за роботу над проектом отримали нагороду «Продюсерська група телевізійної програми».

У номінації «Програма журналістських розслідувань» перемогла програма журналістських розслідувань «Гроші». Варто зазначити, що для програми це вже шоста перемога в цій номінації.

Найкращим телевізійним дизайном (ID) каналу було обрано “25 незалежних років” каналу 1+1, а переможцем номінації Ефірне промо стала промокампанія “Моя країна. Прекрасна і незалежна”.

Найкращим документальним фільмом визнано стрічку "Україна. Повернення своєї історії" Акіма Галімова.

«Ми раді тому, що вкотре наші ведучі, програми та проекти отримують рекордні кількості статуеток найпрестижнішої премії українського ТБ ринку. Для нас це стимул і далі розвиватись у тому ж напрямку і пропонувати глядачам якісний контент у різних жанрах» - коментує Олександр Ткаченко, генеральний директор 1+1 медіа.

Проекти студії «Квартал 95», що виходять в ефірі каналу «1+1» були визнані кращими в номінаціях:

- Найкращий сценарист/Сценарна група - Володимир Зеленський, Сергій Шефір, Борис Шефір, Андрій Яковлев за програму «Вечірній Квартал».

- Новий український формат телевізійної програми - «Розсміши коміка. Діти».

- Телевізійний художній серіал - «Слуга народу».

- Продюсер (продюсерська група) телевізійного фільму/ серіалу - Володимир Зеленський, Сергій Яковлев, Олексій Кирющенко, Сергій Шефір та Борис Шефір - «Слуга народу».

- Оператор/постановник телевізійного художнього фільму/серіалу - Сергій Кошель, «Слуга народу».

Телетріумф – перша українська премія в галузі телебачення, заснована 14 грудня 2000 року Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Щорічно експерти з Української телевізійної академії називають найкращих у сфері телевізійного мовлення.