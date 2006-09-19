Прогноз погоди на 20 - 24 вересня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях місцями короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-8 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, у південній частині та в західних областях 8-13°, на узбережжі морів 14-18°; вдень 20-25°, у Криму до 27°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 21-22 вересня - мінлива хмарність. 21 вересня у західних, північних, а вдень і в центральних областях, 22 вересня у східних, Одеській, Миколаївській, а вночі і в центальних областях невеликий короткочасний дощ; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на північний 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на півдні та сході до 14°, 22 вересня у західній частині 4-9° тепла; вдень 20-25°, в Криму до 27°, у західних та північних областях 15-20°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

23-24 вересня - без опадів, лише 23 вересня в Криму короткочасний дощ, місцями з грозою. Температура вночі 7-12°, у західних областях 3-8° тепла, вдень 19-24°; у південній частині вночі 11-16°, вдень 22-27°.

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-8 м/с. Температура у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 21-23°; по області вночі 5-10° тепла, вдень 20-25°.

21-22 вересня – мінлива хмарність. 21 вересня вранці та вдень невеликий короткочасний дощ, 22 вересня без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 15-20°.

23-24 вересня - без опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.