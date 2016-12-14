Кабмін ухвалив перехід українських шкіл на 12-річне навчання

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОН, відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич зазначила у своєму виступі, що ця політична пропозиція - стратегічний документ, із урахуванням якого розроблятиметься подальша програма діяльності уряду щодо реформування загальної середньої освіти до 2029 року.

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“Ми маємо перейти від школи знань до школи компетентностей. Це означає, що ми маємо виокремити необхідне ядро знань та навчити дітей реально з цими знаннями працювати. Цю зміну гарно ілюструє метафора: можна читати на швидкість, а можна читати з розумінням. Школа компетентностей – це читання з розумінням", - пояснила Гриневич.

За її словами, зміна підходів та введення нових методик викладання заради отримання нових якісних результатів навчання у школі буде потребувати від учнів та педагогів більше часу та сил. Такі зміни в рамках 11-річки без шкоди здоров’ю дітей та підвищення інтенсивності навчання здійснити неможливо, заявила міністр.

"Щоб забезпечити нові результати навчання, допомогти нашим дітям успішно обирати профіль подальшого навчання та напрямок свого життєвого розвитку, нам потрібна 3-річна профільна школа, тобто 12-й рік. Але за рахунок підвищення якості середньої освіти на більшості спеціальностей бакалаврату ми можемо зробити 3-річне навчання, тобто ці речі будуть взаємно компенсуватися", - зазначила Гриневич.

Міністр наголосила, що ризики невпровадження реформи дуже високі. Це, зокрема: погіршення конкурентоспроможності середньої освіти України, збереження тенденції до погіршення якості всіх видів освіти; зниження якості людського капіталу і, як наслідок, погіршення конкурентоспроможності економіки України; втрата науково-технічного потенціалу держави.

За даними прес-служби, прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що ці тенденції спостерігаються у суспільстві вже зараз, тому зволікати з впровадженням реформи середньої освіти не можна.

"Таким чином, уряду підтримав політичну пропозицію реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року", - підкреслюється в повідомленні.

У Міносвіти зазначили, що концепція "Нова українська школа" пройшла широке громадське обговорення, до якого долучилися представники всіх зацікавлених сторін – освітяни, батьки, експерти, роботодавці, представники професійних спільнот, громадські діячі тощо. Вона також ухвалена колегією МОН.

Як відомо, Кабінет міністрів України також схвалив механізм підвищення посадових окладів вчителям на два тарифних розряди з 1 січня 2017 року.