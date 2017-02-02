У Дніпропетровській області шахраї вимагають у підприємців хабарі, видаючи себе за інспекторів

Шахраї нібито контролюють оплату праці і трудові договори. Обов'язково знаходять якісь порушення і, погрожуючи великими штрафами, вимагають хабарі, повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Департамент соціального захисту ОДА звертається до підприємців регіону з проханням уважно перевіряти документи контролерів і не піддаватися на провокації.

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«Якщо на підприємство прийшли представники контролюючих органів, в першу чергу перевірити їхні посвідчення і попросіть документи на проведення перевірки саме вашого підприємства. Якщо ці документи відсутні, а інспектори вимагають хабар, звертайтеся в поліцію. Це шахраї. Такі випадки зафіксовані на Дніпропетровщині», - зазначають у департаменті соціального захисту населення ДніпрОДА.

Перед перевіркою державний інспектор обов'язково повинен пред'явити службове посвідчення і документи про проведення перевірки конкретного роботодавця. На вимогу роботодавця інспектор повинен зробити запис про відвідування в журналі перевірок. Якщо маєте сумніви в законності перевірки, звертайтеся у підрозділи Національної поліції і державний орган, співробітником якого інспектор представився.

Право на проведення перевірок з питань праці і податкового законодавства мають тільки 2 органи: Державна служба України з питань праці та Державна фіскальна служба.