Суд продовжив термін арешту для підозрюваного у державній зраді полковника Без'язикова

Про це у Twitter повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Рішенням Печерського суду підозрюваному у зраді та співпраці з «ДНР» полковнику Без'язикову продовжили тримання під вартою до 8 квітня 2017 року», - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Шевченківський райсуд Києва 14 грудня 2016 року обрав для полковника Збройних сил України Без’язикова, підозрюваного у співпраці з терористами "ДНР", запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком до 8 лютого 2017 року. Прокурор Олег Пересада повідомив, що Без’язикова триматимуть у слідчому ізоляторі СБУ.

СБУ затримала Без’язикова за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. За версією спецслужби, він був завербований, перебуваючи в полоні у бойовиків, і збирав інформацію про сили АТО. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

29 грудня слідчі Служби безпеки України за погодженням з Генеральною прокуратурою повідомили Без’язикову про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 ККУ).

Бойовики утримували Без’язикова в полоні з серпня 2014 року, його було звільнено 5 липня 2016 року.