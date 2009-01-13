Голова правління НАК “Нафтогаз України” Олег ДУБИНА переконаний, що “Газпром” повинен шукати борги за газ в “РосУкрЕнерго”, а не в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив журналістам після зустрічі з міністрами з питань енергетики ЄС та представниками російської делегації.

“30 грудня був направлений платіж в 1 млрд. 522 млн. 800 тис. дол. на “РосУкрЕнерго” із записом платника, що це плата за листопад та грудень. Ми переплатили за грудень 5 млн. доларів”, - сказав він.

“Чому ці гроші не надійшли вчасно – це питання “Газпрому”, який має 50% в “РосУкрЕнерго”. Я там не маю і долі”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник голови правління ВАТ “Газпром” Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що вимагає від України тільки борги за газ, спожитий “Нафтогазом України”. При цьому, відповідаючи на запитання щодо того, чому “Газпром” не вимагає ці борги від “РосУкрЕнерго” він зазначив, що це питання не має відношення до сутності виникнення боргів. Водночас, представник “Газпрому” заявив, що з “РосУкрЕнерго” має окрему розмову.