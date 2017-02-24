У Харкові декомунізували виш: на прохання студента зняли серп і молот (фото)

Ліпнина з серпом і молотом розміщувалася з двох сторін будівлі, що знаходиться на площі Свободи, передає NewsRoom.

Декомунізувати рідний виш запропонував студент четвертого курсу філософського факультету ХНУ ім. Каразіна Михайло Фомін. Хлопець кілька разів звертався до керівництва університету з даного прохання.

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"Перший офіційний запит відправив десь в кінці року, вже збирався писати в Інститут національної пам'яті і в Міністерство освіти, але ось сьогодні ці панно демонтували", - розповів Михайло Фомін.

Отримати офіційну відповідь - чи дійсно серп і молот зняли на прохання студента - поки не вдалося, оскільки телефон прес-секретаря вишу не відповідає.