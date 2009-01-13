Погода на 14-18 січня

13-15 січня в зв`язку з відлигою в горах Закарпатської області існує небезпека сходу снігових лавин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Українського Гідрометцентру.

14 січня на території України буде мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, на сході до 13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на крайньому півдні країни вночі 1-6°морозу, на південному узбережжі Криму 1-3° тепла, вдень 4-9° тепла; в Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 1-6° морозу.

15-16 січня утримається хмарна з проясненнями погода. Невеликі та помірні опади у вигляді мокрого снігу і дощу, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь (в Криму, а 15 січня і в південних областях дощ). В Україні місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура в південній частині 15 січня вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 12° тепла, 16 січня зниження температури (за винятком Криму) на 3-5°; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, 15 січня у східній частині до 7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

17- 18 січня пройде невеликий та помірний сніг, 17 січня у південній та східній частині, 18 січня у Криму мокрий сніг з дощем, лише 18 січня у західних областях без істотних опадів. Температура 17 січня протягом доби 2-7° морозу, у Карпатах до 10° морозу, на півдні та сході від 1° морозу до 5° тепла, (вдень в Криму 3-8° тепла); 18 січня вночі 4-10° морозу, у Карпатах до 15°, вдень 2-8° морозу, у Криму близько 0°.

У Києві та області 14 січня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла. По області - мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

15-16 січня - хмарно з проясненнями. Невеликі опади у вигляді мокрого снігу, 15 січня з дощем. Місцями туман, налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

17- 18 січня - невеликий сніг. Температура 17 січня протягом доби 2-7° морозу; 18 січня вночі 5-10°, вдень 3-8° морозу.