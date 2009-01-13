Міжбанк закрився при доларі 8,78/8,85 грн.

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,6500/8,8000, до 11.00 ціни трохи знизилися - 8,6400/8,7700, а до 12.00 зросли до 8,8300/8,9000. До закриття цінові рівні знизилися до 8,7800/8,8500.

Як повідомила УНІАН фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 15:30 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з продажем доларів на аукціоні з ціною відсікання 7,86 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2710/0,2795, до 11.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2710/0,2785, а до 12:00 піднялися до 0,2800/0,2850. До закриття торгів ціни відкотилися до 0,2765/0,2830. У Росії курс долар-рубель зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,1650 (+0,1324).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3225/1,3370. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,4800/11,6850, до 11:00 ціни впали до 11,4390/11,6175, а до 12:00 пішли вгору до 11,7355/11,8345. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH знову знизилися 11,6285/11,7275.