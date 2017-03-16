В Одесі у карнавальній ході з нагоди Гуморини 1 квітня планується участь 1,5 тисячі осіб

В Одесі у карнавальній ході, яка відбудеться 1 квітня з нагоди Гуморини, планується участь 1,5 тисячі осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання координаційної групи з підготовки святкових заходів повідомила директор департаменту культури і туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.

Вона зазначила, що основною подією Гуморини, яка поновлюється цього року після 3-річної перерви, стане карнавальна хода. Вона розпочнеться на перетині вулиць Преображенської і Дерибасівської, пройде Дерибасівською до Пушкінської, звідти – до головної фестивальної естради Гуморини, яка буде встановлена на вул. Ланжеронівській, і т. д.

«Очікується, що в колоні пройдуть близько 1,5 тисяч людей», - сказала Маркова.

До ходи, темою якої стане кінематограф, приєднаються декоровані автомобілі, які трансформуються у фотозони.

Колона буде розділена приблизно на 30 блоків. Очолять її великі і малі автомобілі, потім підуть актори і міми. Також у колоні запланований парад двійників кіноакторів.

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У заході також візьмуть участь колони з різних міст України - подали заявки представники Полтави, Дніпра, Києва, Херсона, Миколаєва. Підтвердила свою участь і всеукраїнська організація косплею (косплей – перевдягання у костюми відомих персонажів і виготовлення таких костюмів).

Мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що Гуморина – «суто одеське свято». «Але з часом воно стало більш масовим, і його все складніше координувати, тому що на смак, як відомо, товаришів немає. Одним подобається такий гумор, іншим – інший. Комусь більше хочеться випити, комусь - закусити. Наше завдання – скоординувати дію всіх організацій і зробити Гуморину загальноміським святом», - сказав мер.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Гуморину скасували у зв'язку із 40-денним трауром за Героями Небесної сотні, у 2015 у зв'язку з військовими діями на сході країни, у 2016 свято відбулося в усіченому форматі, зокрема без карнавальної ходи, як зазначалося, через «невчасність такого свята».

Довідка УНІАН. Перша Гуморина в Одесі відбулася в 1973 році. У 1976 році її заборонила влада України та Одеси. Відновилося свято сміху наприкінці 1980-х.