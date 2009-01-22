Бульвар Лихачова у Києві перейменували

Бульвар Лихачова у Печерському районі Києва перейменовано на бульвар Марії Приймаченко.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на сесії Київської міської ради.

Відповідний проект рішення було підготовлено, враховуючи указ Президента України «Про відзначення сторіччя від дня народження Марії Приймаченко» від 20 липня 2008 року.

Депутати доручили Київській міській державній адміністрації провести всі необхідні організаційно-правові заходи, пов’язані з перейменуванням бульвару.

*** М.Приймаченко (1909-1997) - українська народна художниця, представниця «народного примітиву» («наївного мистецтва»); лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка.