Десяток чоловіків влаштували в центрі Ялти історичну перестрілку - ЗМІ (відео)
14:24, 04 квітня 2017Суспільство
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У "мерії" міста заявили, що вперше чують про акцію.
У "мерії" Ялти не чули про цю акцію / скріншот
У Ялті в окупованому Криму на одному з центральних пляжів з'явилися чоловіки, одягнені у форму радянських солдатів часів Великої вітчизняної війни, передає РІА «Новий день».
Видання пише, що близько десятка чоловіків зображували якийсь історичний бій. Хоча, що саме за бій – невідомо. Повідомляється, що в «міській адміністрації» Ялти, не змогли повідомити, що це була за акція і чи узгоджена вона з «мерією», заявивши, що вперше про це чують.
Відпочиваючі на пляжі зняли «бій».
На другому відео "червоноармійці" після закінчення "війни» завантажуються в звичайний міський автобус.
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