Десяток чоловіків влаштували в центрі Ялти історичну перестрілку - ЗМІ (відео)

14:24, 04 квітня 2017
Суспільство
862 0

У "мерії" міста заявили, що вперше чують про акцію.

В

У Ялті в окупованому Криму на одному з центральних пляжів з'явилися чоловіки, одягнені у форму радянських солдатів часів Великої вітчизняної війни, передає РІА «Новий день».

Видання пише, що близько десятка чоловіків зображували якийсь історичний бій. Хоча, що саме за бій – невідомо. Повідомляється, що в «міській адміністрації» Ялти, не змогли повідомити, що це була за акція і чи узгоджена вона з «мерією», заявивши, що вперше про це чують.

Відпочиваючі на пляжі зняли «бій».

На другому відео "червоноармійці" після закінчення "війни» завантажуються в звичайний міський автобус.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Крим#бій#Ялта