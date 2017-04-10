У Маріуполі піймали "смотрящого", який закупав наркотики для ув’язнених

У Маріуполі співробітники СБУ затримали "кримінального авторитета" під час передачі наркотиків до виправного закладу. Про це повідомили в управлінні СБУ в Донецькій області.

У поліції зазначили, що чоловік був "призначений смотрящим" за Маріуполем кримінальними колами Донеччини.

«Разом зі спільниками він обклав даниною місцевих торгівців. Правоохоронці задокументували, що гроші йшли на матеріальну підтримку, зокрема покупку наркотиків, ув'язненим зловмисникам", – повідомили у поліції.

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Зазначається, що оперативники Управління СБУ в Донецькій області затримали "авторитета", згідно зі ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, за місцем проживання після організації їм чергової передачі марихуани до виправного закладу.

Відкрито кримінальне провадження за ст.307 Кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативно-слідчі дії.