У Києві на Співочому полі відкрилась виставка тюльпанів (фоторепортаж)

Сьогодні в Києві на Співочому полі відкрилась квіткова виставка «Таємниці Великодньої писанки», для створення якої було спеціально вирощено 200 тис. тюльпанів 12 різновидів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на відкритті виставки заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив: «Квіткові експозиції на співочому полі – це гарна традиція, що можлива завдяки працелюбності наших зеленбудівців. До цих експозицій, а їх 10, доклали руку понад 200 працівників. На жаль, сьогодні погода не дозволила нам повною мірою оцінити результати роботи, не всі квіти розцвіли через прохолодну погоду. Але вже незабаром ми запрошуємо киян і гостей міста оглянути справді унікальні квіткові композиції».

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За його словами, з кожним роком обсяги зелених насаджень у столиці збільшуються. Цього року в місті буде висаджено 13 млн квітів та реконструйовано понад 120 парків і скверів, що вдвічі більше, ніж торік.

Працюватиме фестиваль тюльпанів щодня з 9.00 до 21.00 до 10 травня.