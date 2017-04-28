Американський серіал з українськими мотивами: пісня гурту "ДахаБраха" прозвучала у новому сезоні "Фарго" (відео)

Трек українського гурту "ДахаБраха" був використаний в якості саундтреку в популярному американському серіалі "Фарго".

Як повідомляє Громадське, його можна почути у другій серії третього сезону серіалу.

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Також у серіалі можна почути трек "American Wedding" у виконанні Gogol Bordello з українським фронтменом.

"Фарго" - американський серіал, знятий за мотивами стрічки братів Коенів, які стали виконавчими продюсерами шоу.

Гурт "ДахаБраха" також виконував трек "Шо з-под дуба" в ефірі американської радіостанції KEXP і в шоу каналу "BBC Two".

Довідка. "ДахаБраха" - український етно-хаус гурт, була створена Владом Троїцьким в театрі "Дах". Група записала п'ять окремих альбомів ("На добраніч", "Ягудки", "На межі", "Light" та "Шлях") і один, записаний разом з білоруським тріо PortMone. "ДахаБраха" виступала на декількох українських фестивалях, а також міжнародних, у тому числі на Glastonbury в 2016-му. Цього літа група в третій раз виступить на фестивалі Sziget в Угорщині.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше група "Ленінград" представила еротичний кліп "Екстаз".