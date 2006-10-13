До Криму прибули мощі преподобного Сергія Радонезького, які постійно зберігатимуться в храмі-каплиці Святителя Луки на території Республіканської клінічної лікарні їм. М.Семашка в Сімферополі.

Як передає УНІАН, міністр охорони здоров`я Криму Сергій ДОНИЧ повідомив, що мощі передані до Криму з Троїце-Сергіївської Лаври (Сергіїв Посад, Росія) за благословенням Патріарха Московського і всія Русі Алексія ІІ.

С.ДОНИЧ зазначив, що ця подія має велике значення для всього Криму. Він відзначив, що в лікарняному храмі-каплиці вже є мощі Святителя Луки і Агафона Печерського. «Це велике свято для всіх кримчан, для представників духівництва і охорони здоров`я, тому що без духовності суспільство може скотитися в прірву. Відродження духовності, що відбувається останніми роками, необхідне і пацієнту, і лікарю, і взагалі будь-якій людині», - сказав міністр.

У зв`язку з важливою подією в лікарні відбувся хресний хід за участю представників православної церкви, членів уряду автономії, головних лікарів республіканських лікувально-профілактичних установ і громадськості. Крім того, Митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР відслужив молебень.