Понад 12 тисяч жителів Житомирської області стали донорами крові у 2016 році

У Житомирській області протягом 2016 року здійснено 12 тис. 140 донацій крові та її компонентів, а в закладах охорони здоров’я проведено 16 тис. 231 переливань. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на заступника головного лікаря з організаційно-трансфузіологічної допомоги комунальної установи «Житомирський обласний центр крові» Аллу Островську.

Читайте такожУ Житомирі стартував новий набір до патрульної поліції«Житомирський центр крові забезпечує всі медичні заклади області компонентами крові без виключення – їх 32. Кількість людей, які потребують постійно компонентів донорської крові, в середньому складає 6 тисяч хворих. За 2016 рік відбулось 16 тис. 231 переливань крові. Найчастіше використовуються донорські еритроцити, і свіжозаморожена плазма. І ті замовлення, які надходили до центру саме на ці компоненти для невідкладної медичної допомоги, були забезпечені на 100%. Щодня в центрі здають компоненти крові кілька десятків донорів. І сьогодні, у Всесвітній день донора, як бачите – не виключення», – зазначає Островська.

Вона також наголошує, що останнім часом замовлення надходять саме на тромбоцити, які вкрай необхідні для гематологічних хворих. «Термін придатності тромбоцитів – 72 години, а умов зберігання їх немає. Відповідно є потреба – є донор – і вже ввечері компоненти мають бути використані для лікувального ефекту», – розповідає Островська.

У Центрі крові ведеться реєстр донорів, до яких працівники звертаються за допомогою у телефонному режимі. Ведеться також реєстр осіб, яким з певних причин відмовлено в донорстві – це більше 100 тисяч жителів області, і кількість їх збільшується.

Островська зауважує, що в області діє розпорядження голови облдержадміністрації № 13 " Про підтримку донорського руху в області", відповідно до якого затверджена певна кількість донорів у кожному районів для того, аби безкоштовно забезпечити всіх жителів області компонентами крові.

Тож сьогодні, у Всесвітній день донора крові, який відзначається щороку 14 червня, Островська закликала всіх людей, які не мають протипоказань для здачі крові, допомогти врятувати життя тисячам хворих. Крім цього, кожен донор має можливість безкоштовно пройти перевірку на носійство таких інфекцій як сифіліс, гепатит В, гепатит С і ВІЛ. "Також донорство є корисним для здоров’я: стимулюється загальне відновлення організму і нормалізується кровообіг, відбувається профілактика серцево-судинних захворювань, йде самостійна активація організму, розвивається імунна система, тощо",- зазначають в ОДА.

За даними прес-служби Житомирської ОДА, у Житомирській області звання «Почесний донор України» мають 2000 осіб, «Заслужений донор України» – 4 жителі.