У Попасній вандали зруйнували пам'ятник героям АТО (фото)

У центрі міста Попасна на площі Героїв невідомі зруйнували пам’ятний знак воїнам АТО. Про це місцева РДА повідомляє на сторінці у Facebook.

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Голова райдержадміністрації Сергій Шакун назвав руйнування пам'ятника актом зухвалого вандалізму.

«Безкарним цей інцидент залишати, однозначно, не можна, – сказав він, – Правоохоронні органи вже займаються розслідуванням цього злочину, щоб встановити осіб, які вчинили правопорушення. Сподіваймось, що невдовзі ці вандали, яких затримають, за нашою пропозицією, підуть на передову» – сказав голова РДА.