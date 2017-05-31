У Бердянську підпалили український прапор (фото)

У Запорізькій області в ніч на 31 травня невідомі зняли державний прапор з будівлі однієї з амбулаторій у Бердянську й підпалили.

Речник управління Нацполіції у Запорізькій області Катерина Людвик заявила, що силовики розслідують інцидент за статтею 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами), передає Радіо Свобода.

Читайте такожНа Закарпатті вандали пошкодили прапор Угорщини – Клімкін

"Зранку громадяни звернулися, що висить прапор України з обгорілою тканиною і на місце виїхали співробітники поліції. Було встановлено, що трапилось це вночі і було відкрито кримінальне провадження", – сказала Людвик.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Вінниці активісти вийшли з банером "Геть окупантів!", дістали російський триколор і спалили його, перед тим витерши об прапор ноги – "щоб очистити совість".