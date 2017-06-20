Охоплена вогнем будівля на Хрещатику була побудована у 1874 році - довідка

"У Києві на Хрещатику палає будівля готелю "Кане" 1874 року побудови, авторства видатного київського архітектора Володимира Ніколаєва, більш відома серед киян як колишній Центральний гастроном. Нагадаю, що це не просто частина єдиного цілком збереженого кварталу старого Хрещатика, що пережив війну", - написав на своїй сторінці у Facebook киянин Тиміш Мартиненко-Кушлянський.

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"У цій будівлі зупинялися і тривалий час мешкали зокрема видатний художник Михайло Врубель та видатний актор Панас Саксаганський. А у 1918 році, з березня по квітень, тут мешкав майбутній Гетьман Української Держави Павло Скоропадський. Саме у цій будівлі проходили численні політичні переговори та складалися політичні альянси, які 29 квітня 1918 року привели Павла Скоропадського до влади", - розповів автор допису.

Він припустив, що причина пожежі - підпал, провина за який лежить і на міській владі через "байдужість і бездіяльність".

"Апетити" на цю ділянку забудовники мали ще з кінця 1990-х. Однак досі доля була милостивою до будівлі готелю "Кане". Після цього підпалу не факт, що будівля взагалі вистоїть до 100-ї річниці з часу обрання Павла Скоропадського гетьманом", - нарікає киянин.