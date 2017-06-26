На Дніпропетровщині з'явився центр відпочинку для пенсіонерів та переселенців із зони АТО

У Дніпропетровській області з'явився центр відпочинку для пенсіонерів, а також переселенців із зони АТО.

Як повідомляють працівники дніпропетровської обласної державної адміністрації, сучасний комп'ютерний центр відпочинку для переселенців відкрився у селищі міського типу Межова. За даними Дніпровської облдержадміністрації, в центрі підготовлені належним чином всі необхідні умови для повноцінного відпочинку та дозвілля, повідомляє dnepr24.com.ua.

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Пенсіонери можуть не тільки освоїти комп'ютер, але і поспілкуватися з висококваліфікованими психологами. Крім того, в центрі відвідувачі можуть оздоровитися, відвідавши тренажерні зали. Варто зазначити, що на сьогоднішній день в Межевському районі проживає найбільша кількість переселенців, яких разом з пенсіонерами підтримують представники місцевої громади.