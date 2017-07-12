У Києві вийшла нова книга про Святу Гору і афонських старців

У Києві вийшла нова книга про Святу Гору і її видатних страців в українському перекладі «Афон – найвища точка Землі».

Як повідомляє БФ «Православній спадок України на Святій Горі Афон» , переклад книги митрополита Месогейського і Лавреотікійського Миколая (Хатзініколау) здійснив виконавчий директор фонду Андрій Ус. Книгу видано в столичному видавництві «Дух і Літера».

"Книга Митрополита Миколая – це його особистий досвід і враження після відвідин Святої Гори ще за його студентських років у Салонікійському університеті. Автор розповідає про особисте знайомство з видатними старцями Афону: преподобним Паїсієм Святогорцем, старцями Єфремом Катунакським і Герасимом Мікраагіонітом. Автор розкриває духовне значення Афону у житті кожного православного християнина, його роль у історії", - повідомли у БФ «Православній спадок України на Святій Горі Афон».

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За словами Андрія Уса, він знає митрополита Миколая (Хатзініколау) ще з часів навчання в Афінському національному університеті, коли мав можливість часто спілкуватися з автором книги.

«Це була моя мрія декількох років. Сьогодні, коли вийшла книга, мені хочеться висловити слова подяки митрополиту Миколаю, який дозволив звершити цю роботу. Дмитру Миколайовичу Вороні, голові нашого фонду, який дружньо підтримав мене в реалізації моїх намірів. Моїм друзям Олександру Ліщенко, Денису Кармацькому, Юрію і Юлії Вергілес, з допомогою яких ми змогли реалізувати це видання. Володимиру Анатолійовичу Шкурову, послу України у Греції, який також особисто знайомий з владикою Миколаєм і з яким підтримує дружні стосунки. Костянтину Сігову і всьому колективу видавництва «Дух і Літера». Редактору Ользі Целюх і дизайнеру - священнику Сергію Дерменжи та всім тим, хто мене підтримував підчас цієї роботи. Ця книга мабуть одна з найкращих про Афон. Моя мета - поділитися тим, що я люблю. Сподіваюсь, що книга буде цікава нашому читачеві», - сказав виконавчий директор фонду Андрій Ус.

У книзі також представлена післямова посла України в Греції Володимира Шкурова (2010 – 2017 рр.).

*** Митрополит Месогейський і Лавреотікійський Миколай (в миру Ніколаос Хадзініколау) народився 13 квітня 1954 року в Салоніках.

Закінчив фізичний факультет Салонікійського університету ім. Аристотеля. Після строкової військової служби продовжив навчання в Гарвардському університеті на факультеті астрофізики та у Массачусетському технологічному інституті (MIT) на факультеті інженерії (США), де здобув ступінь магістра (Master) і доктора (Ph.D-DSC). Має ступінь доктора наук медицини, математичних наук, астрофізики.

18 травня 1989 року в монастирі Конітсіс прийняв чернечий постриг з ім’ям Миколай, того ж дня був рукопокладений у диякона. 10 вересня 1989 року відбулася його хіротонія в ієромонаха. Став насельником монастиря Симонопетра на Святій Горі Афон. З 1990 по 2004 роки ніс послух настоятеля Симонопетрійського подвор’я на честь Вознесіння Господнього, район Віронас в Афінах.

26 квітня 2004 року Священним Синодом Елладської Православної Церкви був обраним митрополитом Месогейським і Лавреотікійським. 30 квітня у Кафедральному соборі Афін Архієпископ Христодул (Параскеваідіс) звершив його єпископську хіротонію.