Прихильники кондиціонерів виграли "битву" у тих, кому завжди холодно - опитування УНІАН

Так, згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 43% наших читачів заявили, що часто стикаються з конфліктними ситуаціями через кондиціонери чи провітрювання у спекотну погоду. При цьому у цій нескінченній битві вони на стороні тих, хто наполягає на використанні цих «засобів» боротьби зі спекою.

Ті, хто скаржиться на ввімкнені кондиціонери, трохи поступилися – їх 29%.

При цьому 28% наших читачів відповіли, що їх ця проблема не турбує.

Як повідомляв Погода УНІАН, у найближчі вихідні в Україні очікуються грози і спека до +35°.

Водночас за довгостроковими прогнозами погоди на серпень 2017 року, перші числа місяця будуть спекотними, на території нашої країни повітря прогріється до +30...+33°.

Однак у середині місяця очікується незначне похолодання до +23...+-26°.

У другій декаді місяця погода потішить українців помірною температурою в межах +25...+28°. Кінець місяця очікується досить прохолодним до +23°.