У Харкові засудили чотирьох "антимайданівців"

У Харкові засудили чотирьох антимайданівцев. Прокурор Харківської області Юрій Данильченко розповів про розслідування злочинів, пов'язаних з Майданом, передає 057.ua.

«Питання розгляду майданівських справ зрушилося з мертвої точки. На поточний момент було винесено 4 вироки, за яким четверо підозрюваних отримали терміни», - повідомив він.

Також він сказав, що антимайданівець Роман Добрянський був затриманий в Грузії і знаходиться зараз у слідчому ізоляторі. У 2016 році українські працівники правоохоронних органів відправили пакет документів грузинським оперативникам.

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Зараз прокуратура чекає передачі Добрянського українській владі. Він підозрюється в організації розгону Євромайдана біля Академії внутрішніх військ у Харкові «титушками».

Крім того, було отримано вирок щодо Апухтіна, який підозрювався в організації референдуму за створення «ХНР». Він отримав термін у вигляді 6 років позбавлення волі, але прокуратура вимагає позбавити його волі на 8 років.