MONATIK розкрив таємницю зйомок кліпу на літній хіт "Vitamin D" (відео)
15:19, 04 серпня 2017Суспільство
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Дмитро вирішив довго не тримати інтригу і показав, як саме створювався його черговий відеохіт.
MONATIK / eurovision.ua
Нещодавно артист презентував новий мегакрутий кліп на запальну пісню "Vitamin D", який знімали на Чорному морі.
Дмитро вирішив довго не тримати інтригу і показав, як саме створювався його черговий відеохіт.Читайте такожСкандальний Дорн випустив знятий у Берліні кліп (відео)
З короткого ролика стає зрозуміло, чому танцівники стрибали в холодну воду і потопили корабель, на якому знімали кліп.
Словом, це треба обов'язково побачити!
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