MONATIK розкрив таємницю зйомок кліпу на літній хіт "Vitamin D" (відео)

15:19, 04 серпня 2017
Суспільство
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Дмитро вирішив довго не тримати інтригу і показав, як саме створювався його черговий відеохіт.

eurovision.ua

Нещодавно артист презентував новий мегакрутий кліп на запальну пісню "Vitamin D", який знімали на Чорному морі.

Дмитро вирішив довго не тримати інтригу і показав, як саме створювався його черговий відеохіт.Читайте такожСкандальний Дорн випустив знятий у Берліні кліп (відео)

З короткого ролика стає зрозуміло, чому танцівники стрибали в холодну воду і потопили корабель, на якому знімали кліп.

Словом, це треба обов'язково побачити!

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Теги: #Monatik новий кліп