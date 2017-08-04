MONATIK розкрив таємницю зйомок кліпу на літній хіт "Vitamin D" (відео)

Нещодавно артист презентував новий мегакрутий кліп на запальну пісню "Vitamin D", який знімали на Чорному морі.

Дмитро вирішив довго не тримати інтригу і показав, як саме створювався його черговий відеохіт.Читайте такожСкандальний Дорн випустив знятий у Берліні кліп (відео)

З короткого ролика стає зрозуміло, чому танцівники стрибали в холодну воду і потопили корабель, на якому знімали кліп.

Словом, це треба обов'язково побачити!