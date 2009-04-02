Путін назвав те, що «нерозривно пов'язує російський і український народи»

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН вважає, що творчість письменника Миколи Гоголя нерозривно пов`язує російський і український народи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі політичної партії «Єдина Росія».

"Це видатний російський письменник, який своєю творчістю нерозривно пов`язує два братські народи - російський і український", - сказав В.ПУТІН.

Він назвав ювілей великою подією в культурному і громадському житті Росії.

Як повідомляв УНІАН, зараз в Україні і Росії проходять заходи з нагоди 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя. Прозаїк, драматург, поет М.Гоголь народився 20 березня (1 квітня) 1809 року в селі Великі Сорочинці Полтавської області.