Хакери опублікували в мережі особисті дані акторів з "Гри престолів"

Хакери, які вкрали у телеканалу HBO великий обсяг інформації, оприлюднили в мережі персональну інформацію акторів з серіалу Гра престолів, повідомляє The Independent.

Зокрема, в інтернеті показали номери телефонів, а також адреси і електронні пошти Емілія Кларк (Дейенеріс Таргаріен), Кіта Харінгтона (Джон Сноу), Пітера Динклейджа (Тіріон Ланністер) та Ліни Хіді (Серсея Ланністер).

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, хакери опублікували у відкритому доступі сценарій нового епізоду серіалу "Гра престолів". Зловмисники також вимагають багатомільйонний викуп за вкрадені дані об'ємом 1,5 терабайт в HBO.