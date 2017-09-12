Під Житомиром поліція розшукала та повернула додому 5-річного велосипедиста (фото)

5-річного жителя села Перлявка Житомирського району, який поїхав кататися на велосипеді і зник, знайшли за десяток кілометрів від дому. Маленького мандрівника повернули батькам. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Близько 16 години 11 вересня до поліції звернулася жителька Перлявки із повідомленням про зникнення її 5-річного сина. За словами жінки, хлопчик три години тому поїхав кататися на велосипеді і досі додому не повернувся. Самостійні пошуки дитини результатів не дали.

"На розшук зниклого було залучено десятки людей - працівників Житомирського відділення поліції, кінологів зі службовим собакою та місцеву громаду. Водночас жителів сусідніх населених пунктів було сповіщено про пошук дитини. Оскільки біля села знаходиться річка та лісовий масив, правоохоронці у першу чергу взялися прочісувати цю місцевість",- повідомляють у поліції.

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Згодом надійшла інформація про те, що схожого за прикметами хлопчика виявили в іншому населеному пункті приблизно за 10 км від Перлявки. Поліцейські, які приїхали за хлопцем, дізналися, що мандрівник заїхав до тамтешнього магазину і попросив у продавчині морозива. Жінка збагнула, що дитина немісцева, сповістила про це правоохоронців і пригостила хлопця морозивом. Поліцейські передали хлопця батькам.