ONUKA розповіла, чому перестала дивитися "Гру престолів"
Солістка української групи ONUKA розповіла, які любить дивитися серіали.
Українська солістка гурту ONUKA Ната Жижченко розповіла, що завжди дивиться серіали на мові оригіналу, тому "виправдовує" любов до них "вивченням англійської".
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"Я дивлюся "Чорне Дзеркало",новий "Твін Пікс", "У всі тяжкі ", дуже чекаю на продовження історії "Дуже дивні справи". "Гру престолів" дивилася до третього сезону, потім заплуталася в персонажах", - зізналася співачка в інтерв'ю виданню "Хартія 97".
Українська солістка додала, що для неї серіали - це нові книги з кастингу, режисури, драматургії і операторського мистецтва. "Вони навіть крутіше, ніж повний метр", - зазначила вона.
Раніше УНІАН-Таблоїд розповів, які книжки та серіали любить лідер групи "Океан Ельзи". За словами Вакарчука, "Гра престолів" не оминула і його сім'ю.