ONUKA розповіла, чому перестала дивитися "Гру престолів"

Українська солістка гурту ONUKA Ната Жижченко розповіла, що завжди дивиться серіали на мові оригіналу, тому "виправдовує" любов до них "вивченням англійської".

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"Я дивлюся "Чорне Дзеркало",новий "Твін Пікс", "У всі тяжкі ", дуже чекаю на продовження історії "Дуже дивні справи". "Гру престолів" дивилася до третього сезону, потім заплуталася в персонажах", - зізналася співачка в інтерв'ю виданню "Хартія 97".

Українська солістка додала, що для неї серіали - це нові книги з кастингу, режисури, драматургії і операторського мистецтва. "Вони навіть крутіше, ніж повний метр", - зазначила вона.

Раніше УНІАН-Таблоїд розповів, які книжки та серіали любить лідер групи "Океан Ельзи". За словами Вакарчука, "Гра престолів" не оминула і його сім'ю.