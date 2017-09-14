У Херсонській міськраді поскаржилися на рекет з боку поліції - вимагають красти з бюджету і ділитися 3%

Виконуюча обов'язки керуючого справами Херсонської міської ради звинуватила керівника Управління захисту економіки області у тому, що він запропонував "дерибанити" міський бюджет разом. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook Катерина Гандзюк.

Вона пише, що з 30% імовірно поцупленого керівник Управління захисту економіки області Артем Антощук собі скромно хоче 3%.

"Вже через третю людину нам з першим заступником міського голови Игорь Козаков передають пропозиції від Артема. Полягають вони в наступному.

Для Управління захисту економіки аксіоматично, що міська влада краде бюджетні гроші у кількості 30% з усього. За версією Артема вони розподіляються між нами пропорційно. Але ви не думайте, що Артема хвилює неподобство у вигляді ймовірного розкрадання коштів. Артем наполегливо просить свої 3%. Артем дістав вже їх просити", - пише Гандзюк.

Також вона зазначила, він погрожує затягати по допитах у лівих справах всіх, хто не платить "дань".

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"Мене допитували щодо того, чому я працюю всупереч рішенню плєнуму ВЦСПС, адже це корупція. Справа кримінальна. За плєнум совєцкіх профсоюзов. Бо не чтіть плєнум - це корупція. Є кримінальна справа за те, що біля Головпоштамту поклали плитку прямо на старий асфальт, а може він би комусь знадобився, чого його не зняли, прям на нього поклали, зовсім здуріли. Є кримінальні справи про зниклі фундаментні блоки школи, які, власне, стали фундаментом", - розповідає жінка.

Окрім "усієї правди" та звинувачень пані Гандзюк вирішила розповісти і про свої статки та майно. Це тим більш актуально, що останнім часом ходять чутки про нове авто чи то самої керуючої справами, чи то її супутника. Свій добробут Катерина Вікторівна порівняла з інформацією про статки її опонента.

Наостанок дала вона відповідь на пропозиції та звинувачення, які, за її словами, лунали від протилежної сторони.