Суд заарештував відповідальну за пожежну безпеку в дитячому таборі "Вікторія"

Київський районний суд міста Одеса заарештував без права внесення застави виховательку, відповідальну за пожежну безпеку в дитячому таборі "Вікторія", де в ніч на 16 вересня під час пожежі загинули діти.

Як було повідомлено в понеділок, 18 вересня, на сайті суду, слідчий суддя обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці без права застави, пише Deutsche Welle.

Розслідування встановило, що 23 червня 2017 року Київський районний в місті Одесі відділ Держслужби з надзвичайних ситуацій виніс припис, згідно з яким від відповідальної за пожежну безпеку особи вимагали вжити низки заходів.

"Але підозрювана, ознайомившись із зазначеним розпорядженням, і будучи зобов'язаною виконати його в повному обсязі, не вжила заходів щодо їх виконання", - наголошується в повідомленні.

Виховательку підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибелі людей та матеріальних збитків в особливо великих розмірах).

Раніше суд в Одесі заарештував без права внесення застави директора дитячого муніципального комплексу «Вікторія» Петроса Саркісяна, в якому під час пожежі загинули діти.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. При розбиранні обгорілих руїн було виявлено останки двох дівчаток, через деякий час було повідомлено про фрагменти ще одного тіла.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Затримано директор «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталію Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру.