Трагічна пожежа в дитячому таборі в Одесі: директора "Вікторії" взяли під варту

В Одесі суд заарештував без права внесення застави директора дитячого муніципального комплексу «Вікторія» Петроса Саркісяна, в якому під час пожежі загинули діти. Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Одеської області, сьогодні Київським районним судом Одеси задоволено клопотання Одеської місцевої прокуратури №1 і поліції про арешт на 60 діб директора дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» без права на заставу.

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Також у понеділок судом буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного заходу співробітниці дитячого табору, відповідальній за пожежну безпеку.

Наразі правоохоронними органами призначена і проводиться низка експертиз, спрямованих на з'ясування всіх обставин події.

Вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до скоєння злочину.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. При розбиранні обгорілих руїн було виявлено останки двох дівчаток, через деякий час було повідомлено про фрагменти ще одного тіла.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Затримано директор «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталію Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру.