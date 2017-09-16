Трагедія в дитячому таборі Одеси: на місці пожежі знайдено два тіла

На місці пожежі в дитячому оздоровчо-спортивному таборі "Вікторія" в Одесі знайдено два тіла. Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Нагадаємо, під час пожежі в дитячому таборі зникли дві дівчинки і хлопчик, тривають їх пошуки. Раніше очевидці казали, що вони могли злякатися і втекти у напрямку пляжу.

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За словами активіста Андрія Танцюри, який перебуває на місці інциденту, тіла двох загиблих належать дівчаткам.

Ймовірна причина загоряння - коротке замикання. Кілька дітей розповіли, що бачили, як яскріла проводка. Зазначається, що пожежним довелося тягти пожежні рукави понад кілометр до найближчого працюючого гідранта, оскільки ті, що знаходилися на території табору не працювали.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко проінспектував міський дитячий спортивно-оздоровчий табір "Вікторія" 26 травня в ході робочого візиту до Одеси.

Зазначалося, що в ході реконструкції були приведені до ладу всі корпуси, побудовані екологічно чисті дерев'яні будиночки, амфітеатр, волейбольно-баскетбольний та футбольний майданчики. Сьогодні за багатьма оцінками даний комплекс є зразковим як спортивно-оздоровчий дитячий заклад, що фінансується за рахунок міста.