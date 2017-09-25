Обіцяв "вирішити" земельне питання: екс-чиновник Харківської ОДА погорів на хабарі у $25 тисяч

Сьогодні прокуратура Харківської області спільно з Управлінням захисту економіки в області Департамент захисту економіки Національної поліції України та Слідчим управлінням Національної поліції України викрила екс-чиновника Харківської ОДА, який за 25 тисяч доларів США обіцяв «вирішити» земельне питання.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

«46-річний колишній начальник одного з відділів облдержадміністрації пропонував надати хабара відповідальним працівникам міськради та міськвиконкому за виділення земельної ділянки», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Умані депутат вимагав хабарі за дозвіл на торгівлю під час іудейського Нового року

При цьому повідомляється, що «підприємець, що планував створити на в’їзді в м. Харків логістичний центр, хотів взяти в оренду 2,5 га землі. Екс-посадовець пообіцяв, що допоможе позитивно вирішити це питання за 25 тис. доларів».

В поліції зазначають, що сьогодні під час передачі 655 тис. грн. колишнього посадовця затримано.

«Вирішується питання про оголошення підозри за ст. 27 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України», - сказано в повідомленні.