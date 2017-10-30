У поліції назвали законними свої дії під час обшуку в клубі Jugendhub

Дії поліцейських під час обшуку в київському клубі Jugendhub в ніч на 28 жовтня були законними. Про це заявив керівник поліції Києва Андрій Крищенко, передає "Радіо Свобода".

"Надходили скарги від місцевих жителів…було порушено кримінальне провадження за статтею 317 Кримінального кодексу "утримання місць для незаконного вживання наркотичних засобів", були отриманні санкції суду на проведення обшуків", - розповів Крищенко.

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За його словами, наразі до поліції не було звернень щодо дій поліцейських і побиття.

"Під час обшуку були присутні представники військового комісаріату, які уповноважені проводити розшук осіб, які ухиляються від призову на строкову службу. Вони розбиралися з тими людьми, доставляли їх до приміщення комісаріату. Поліція може брати участь у розшуку таких осіб за заявками військкоматів", – додав він.

Крищенко заявив, що під час слідчих дій було здійснено 17 фактів вилучення наркотичних засобів.

"Значна частина відвідувачів намагалася позбутися наркотичних речовин, приховати сліди злочину, тому поліція вживала дозволених заходів фізичного впливу і в межах дозволених законом", – сказав керівник поліції Києва.

Нагадаємо, правоохоронці затримали в нічному клубі Києва у Шевченківському районі 17 осіб, у яких були наркотики, більше 30 відвідувачів клубу вночі забрали до військкомату. Серед відвідувачів були 11 малолітніх, їх передали батькам.

В ході обшуку зафіксовано, що клуб функціонує без будь-яких дозвільних документів і знаходиться в аварійному стані: в приміщенні порушені норми протипожежної безпеки, відсутні засоби для гасіння пожеж і не працюють санвузли.

За даними очевидців, які опублікував "Центр інформації з прав людини" у Facebook, затримання проводилося з грубим застосуванням сили і побиттям відвідувачів, обшукували відвідувачів без понятих, під час рейду поліцейські використовували грубу лексику.