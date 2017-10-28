У поліції прокоментували облаву на нічний клуб в Києві: знайшли наркотики та малолітніх (фото)

Під час обшуку у нічному клубі Jugendhub в Києві поліція виявила 11 малолітніх та 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в місті Києві.

"Попередньо встановлено, що нічний заклад розпочав свою роботу в липні цього року. З моменту його відкриття до районної поліції почали надходити скарги від жителів навколишніх будинків. Люди скаржилися, що відвідувачами клубу є переважно неповнолітні і студенти у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, а також в закладі можуть продавати наркотики. Під час перевірки таких звернень правоохоронці задокументували п’ять фактів зберігання наркотичних засобів у відвідувачів закладу. Зі слів затриманих, виявлені та вилучені наркотики вони купували у незнайомців на території клубу", - розповіли в поліції.

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За результатами перевірки зібрані відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування вчора працівники Шевченківського УП ГУНП у м. Києві та Київської місцевої прокуратури №10 із залученням співробітників полку поліції особливого призначення ГУНП у м. Києві та районного Шевченківського у м. Києві військового комісаріату, в приміщенні нічного розважального закладу провели санкціонований обшук.

"На момент обшуку в клубі знаходилося 200 осіб віком від 15 до 25 років, переважно мешканців м. Києва. За результатами обшуку було затримано 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби. Затримані після освідування доставлені до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві для проведення процесуальних дій. Окрім цього, у 20-річної бармена закладу було виявлено та вилучено розфасовані прозорі пазові пакети з речовиною, схожою на наркотичну. У іншого затриманого 30-річного чоловіка поліція вилучила речовини, ззовні схожі на наркотики, галюциногенні гриби, електронні ваги, 40 тисяч гривень, 8 банківських карток та автомобіль "BMW"", - зазначають правоохоронці.

Також, серед відвідувачів закладу правоохоронці знайшли 11 малолітніх осіб, яких передали батькам. "На батьків або осіб, які їх заміняють,правоохоронці склали адміністративні протоколи за злісне невиконання батьківських обов'язків за ст. 184 КУпАП. Окрім того, працівники військового комісаріату виявили 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу. Їх доставили до пункту збору призовників м. Києва", - йдеться в повідомленні.

У ході обшуку також додатково зафіксовано, що нічний розважальний заклад функціонує без будь-яких дозвільних документів та перебуває в аварійному стані. У приміщенні порушені норми протипожежної безпеки, відсутні засоби для гасіння пожеж та не працюють санвузли. За цими фактами проводиться додаткова перевірка.

Раніше ЗМІ з посиланням на організаторів повідомляли, що уночі з 27 на 28 жовтня в Києві відбувся поліцейський рейд на нічний клуб Jugendhub, де проходила вечірка "Головная боль". За свідченнями свідків та організаторів, правоохоронці били відвідувачів, вилучали їх особисті речі, а частину людей примусово доставили до одного з військкоматів Києва.