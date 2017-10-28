Поліція під час рейду в київському клубі побила відвідувачів і забрала у військкомат - ЗМІ

Уночі з 27 на 28 жовтня в Києві відбувся поліцейський рейд на нічний клуб Jugendhub, де проходила вечірка «Головная боль», пише Cultprostir.

Близько другої години після півночі до приміщення клубу ввірвалися люди у формі. За словами представників Jugendhub, на деяких з них були написи «Поліція». До яких структур належали інші, з'ясувати не вдалося – вони були в камуфляжі й касках, з автоматами і кувалдами. Без пояснення причин представники правоохоронних органів влаштували обшук серед відвідувачів вечірки.

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«Вони почали вивертати всім кишені, бити відвідувачів, потім перевіряти чоловіків на предмет ухилення від військової служби і кудись вивозити. Били людей абсолютно без приводу – всі були налякані і зовсім не чинили опору. До відвідувачів застосовувалась надмірна фізична сила, про це свідчать плями крові на підлозі. Вкрадено особисті речі, бар, техніку, навіть одяг – все з клубу виносили мішками! Нам погрожували, якщо будемо багато з'ясовувати, то поїдемо до відділку або залишимося без машини», - розповідають Cultprostir організатори заходу.

Як виявилося пізніше, частину відвідувачів клубу доправляли до поліцейської дільниці Шевченківського району, інших – до військкомату на ДВРЗ. Деякі знаходяться там і досі. Адміністрація Jugendhub зазначає, що поліція забрала навіть орендаря приміщення клубу.

Також у мережі повідомляють, що після облави поліцейські зібрали близько 30 осіб з числа відвідувачів вечірки, у яких під час обшуку нічого не знайшли, та відвезли до військкомату на вул. Зрошувальній, 17а, де тримають з 3 години ночі.

"Студентів та хлопців з донецькою пропискою начебто відпустили, у інших вимагають пройти медогляд та забрати повістку. На виході з військкомату стоять солдати", - йдеться у повідомленні.