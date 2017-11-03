Жертва жорстоких катувань ФСБ в окупованому Криму розповів про пережите (відео)

Прокуратура Криму, яка зараз працює в Києві, оголосила про підозру колишньому співробітнику кримського СБУ Андрію Сушку. Правоохоронці встановили, що він брав участь у жорстокому катуванні Рената Параламова, якого змушували обмовити себе та інших кримців заради фальсифікації справ про тероризм.

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Про методи ФСБ Параламов розповів сьогодні сам. Зокрема, він зазначив, що у певний момент "перестав кричати і почав молитися".

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада правозахисники повідомили, що в окупованому Криму судитимуть за екстремізм українця, побитого екс-беркутівцем.